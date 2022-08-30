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Происшествия30 августа 2022 13:03

Ставрополье заняло 3 место в России по числу совершенных экстремистских преступлений

С начала года было зарегистрировано 40 преступлений указанной категории
Данил Юрков

Генеральная прокуратура России опубликовала рейтинг регионов с числом совершенных экстремистских преступлений с начала 2022 года. Первое и второе место с наибольшим показателем заняли город Москва и Республика Дагестан (55 фактов и 41 факт такого рода преступлений соответственно). Ставрополь оказался третьим с 40 совершенными преступлениями экстремистского характера.

Ниже в рейтинге Ростовская область, где зарегистрировано 29 фактов экстремизма. На пятом месте находится Крым с 26 преступлениями указанной категории.

В прошлом году Ставропольский край занимал четвертое место в рейтинге преступлений экстремистского характера. Напомним, недавно жительницу Ставрополья задержали за ложное сообщение об акте терроризма. Ей грозит от шести до восьми лет лишения свободы.