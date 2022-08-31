В воздухе Буденновска концентрация угарного газа оказалась превышена вдвое

В городе Буденновск Ставропольского края выявили вдвое превышенную концентрацию оксида углерода, или угарного газа, в трех точках.

Взятые пробы в поселке Доброжеланном, на улицах Ленина, 61 и улице Лесной, 28 проверялись на количество в воздухе аммиака, оксида азота, сероводорода и других загрязняющих веществ.

Все показатели оказались в норме, кроме улицы Лесной, 28: содержание угарного газа превышено в 1,9 раза – 9,4 мг/кубический метр при допустимых 5 мг/кубический метр Однако через 2 часа специалисты сделали повторный замер – и показатель оксида углерода пришел в норму, составляя 1,2 мг/кубический метр.

Напомним, что с начала года в Ставрополе произошло более 200 пожаров. Власти напоминают о действующих дополнительных мерах пожарной безопасности.