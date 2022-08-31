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Происшествия31 августа 2022 13:40

Вокзалы, суд и прокуратуру в Кисловодске эвакуируют после сообщения о минировании

В спецслужбы поступило анонимное сообщение о минировании
Данил Юрков

В Кисловодске 31 августа 2022 года оперативно эвакуируют автовокзал, железнодорожный вокзал, городской суд, прокуратуру и военкома. Как уточнили в администрации города, поступило анонимное сообщение о минировании.

— Только что в Кисловодске поступило анонимное сообщение о возможном минировании автовокзала, ж/д вокзала, городского суда, прокуратуры и военкомата, – написал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Экстренные службы, по словам главы Кисловодска, выехали на места предположительных минирований. Проводится экстренная эвакуация людей из помещений, чтобы проверить информацию от анонимного источника.

Напомним, что Ставрополье заняло третье место в топе по числу совершенных преступлений экстремистского характера: 40 преступлений данной категории. На первом и втором местах Москва и Дагестан.