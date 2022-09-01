Причиной пожара на складе в Пятигорске стало короткое замыкание

В Ставропольском крае на автодороге «Пятигорск-Георгиевск» произошло возгорание на складе игрушек, прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

— Прокуратура Предгорного округа проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, – добавила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, что 1 сентября в 6:00 информация о ЧП поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС. На тушение пожара выехали 39 человек и 12 единиц техники.