В Георгиевске прокуратура проводит проверку после падения ребенка в люк

Межрайонная прокуратура города Георгиевск в Ставропольском крае проводит проверку после падения 6-летнего мальчика в открытый канализационный люк. Ребенок набил синяки и испугался, серьезных травм мальчик избежал.

— В рамках проверочных мероприятий работниками прокуратуры будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за соблюдение требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, инцидент произошел 31 августа 2022 года в городе Георгиевск возле многоэтажного дома на улице Гагарина. Мальчик переходил дорогу вместе с мамой, но не заметил открытый люк и провалился. Обошлось без серьезных травм: мальчик испугался и набил синяки перед линейкой на День знаний 1 сентября.