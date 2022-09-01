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Происшествия1 сентября 2022 9:56

В Георгиевске прокуратура проводит проверку после падения ребенка в люк

Инцидент произошел накануне вечером
Данил Юрков

Межрайонная прокуратура города Георгиевск в Ставропольском крае проводит проверку после падения 6-летнего мальчика в открытый канализационный люк. Ребенок набил синяки и испугался, серьезных травм мальчик избежал.

— В рамках проверочных мероприятий работниками прокуратуры будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за соблюдение требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, инцидент произошел 31 августа 2022 года в городе Георгиевск возле многоэтажного дома на улице Гагарина. Мальчик переходил дорогу вместе с мамой, но не заметил открытый люк и провалился. Обошлось без серьезных травм: мальчик испугался и набил синяки перед линейкой на День знаний 1 сентября.