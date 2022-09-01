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Общество1 сентября 2022 11:46

На школьной линейке в Ставрополе детям включили песню «Малиновая лада»

Видео со школьниками, поющими под трек группы Gayazov Brothers, взорвало интернет
Данил Юрков

Ставропольская школа №2, а точнее – ученики школы, решили не просто провести линейку, но и отжечь под трек группы Gayazov Brothers «Малиновая лада». Это сперва услышал, а после и увидел очевидец, живущий в многоэтажке напротив школы.

Не удержавшись, очевидец принялся снимать происходящее. Позже кадры утекли в сеть, где их ждал фурор. Бывшие ученики разных школ, в том числе и №2, сказали, что в их времена в школах не было такого веселья. А кто-то многозадачно написал: «В мое время такого не было».

Напомним, в Ставрополе 1 сентября за парты сели 6470 первоклассников. По сравнению с прошлым годом количество школьников в краевой столице сильно выросло