На школьной линейке в Ставрополе детям включили песню «Малиновая лада»

Ставропольская школа №2, а точнее – ученики школы, решили не просто провести линейку, но и отжечь под трек группы Gayazov Brothers «Малиновая лада». Это сперва услышал, а после и увидел очевидец, живущий в многоэтажке напротив школы.

Не удержавшись, очевидец принялся снимать происходящее. Позже кадры утекли в сеть, где их ждал фурор. Бывшие ученики разных школ, в том числе и №2, сказали, что в их времена в школах не было такого веселья. А кто-то многозадачно написал: «В мое время такого не было».

Напомним, в Ставрополе 1 сентября за парты сели 6470 первоклассников. По сравнению с прошлым годом количество школьников в краевой столице сильно выросло