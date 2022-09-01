Ставрополье получит 16 новых машин скорой помощи для больниц малых городов и сел

Ставропольский край получит 16 новых машин скорой помощи отечественного производства для отправки их в небольшие населенные пункты. Автомобили направят в Ставропольскую, Буденновскую и Пятигорскую агломерации.

Транспортные средства предназначены для малых населенных пунктов, чтобы повысить доступность медицинской помощи. Распределяться они будут в зависимости от износа и численности населения пунктов, в которые автомобили собираются отправить.

Напомним, что недавно на перекрестке в Кисловодске произошла авария с участием реанимобиля. Два фельдшера госпитализированы с травмами. Водители не пострадали, а прокуратура начала проверку, чтобы дать оценку соблюдению правил дорожной безопасности.