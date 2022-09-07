Директор фирмы из Ставрополя отправится в суд за невыплату зарплаты сотруднику

В Ставрополе директор фирмы отправится в суд за невыплату зарплаты сотруднику за период с апреля по октябрь 2021 года: он не выплатил сотруднику более 92 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Прокуратура Промышленного района г. Ставрополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора юридического лица. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации), – пишет ведомство.

Так как средства в организацию поступали, директор мог выплатить зарплату сотруднику, но по какой-то причине решил не платить заработную плату. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.

Также в Ставрополе водитель без прав устроил гонку с полицией. Вскоре парня доставят в суд.