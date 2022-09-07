Жительница Ставрополья заработала 900 тысяч рублей на ложной инвалидности

Жительница села Кендже-Кулак Туркменского округа Ставропольского края заработала около 900 тысяч рублей на ложной инвалидности: она притворялась несколько лет. Женщина подавала ложные сведения о своей болезни, по которой ей положена инвалидность. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как выяснилось, 56-летняя жительница села Кендже-Кулак пришла в больницу и заявила, что у нее обнаружили заболевание. Женщине поверили, и она начала получать соцвыплаты и пенсию по инвалидности.

Теперь на женщину заведено уголовное дело по статье “мошенничество при получении выплат”.

Также в Ставрополе директор фирмы отправится в суд после того, как не выплачивал деньги своему сотруднику в период с с апреля по октябрь 2021 года. Пускай на счет фирмы поступали деньги за этот период, директор все равно не выплачивал зарплату.