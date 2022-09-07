Некачественное молоко поставляли в детские учреждения на Ставрополье

Специалисты Россельхознадзора выявили фальсифицированную молочную продукцию в Пятигорске. Подделку поставляли в детские образовательные учреждения Ставропольского края.
Как оказалось, в составе двух видов молока и кефира присутствуют растительные жиры вместо молочного жира. Это является недопустимым.
Производит такую продукцию Пятигорский молочный комбинат, там уже выявляли подобные нарушения, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.
Предприятию вынесли предостережение.
Ранее сообщалось, что директора фирмы на Ставрополье будут судить за невыплату зарплаты сотруднику.