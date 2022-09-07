Права обманутых дольщиков восстановили в Пятигорске

В Пятигорске ввели в эксплуатацию дом №31 по улице Власова. Он был внесен в план-график проблемных объектов в 2020 году.

Квартиры в здании приобрели 43 участника долевого строительства. Однако застройщик не выполнил работы в срок.

По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко, с компанией «проводилась регулярная работа». В результате права дольщиков были восстановлены. В ближайшее время они получат ключи от квартир.

Всего в 2022 году в регионе восстановили права 353 участников долевого строительства.