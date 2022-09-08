Ставрополец украл 500 тысяч рублей вместо помощи с починкой авто

Ставрополец украл 500 тысяч рублей у жительницы Ставрополья вместо обещанной помощи с починкой авто. Следственный отдел МВД «Шпаковский» завершил расследование уголовного дела. Преступником оказался 30-летний житель Михайловска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие выяснило, что мужчина вызвался помочь женщине с ремонтом и продажей авто. Однако получив деньги, мужчина скрылся. Теперь его обвиняют в мошенничестве. По словам мошенника, деньги он потратил.

Мужчина задержан, расследование завершено. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Также в Георгиевске задержан 62-летний пенсионер, который ударил свою 80-летнюю соседку молотком по голове. Мужчина обвиняется в покушении на убийство. Причиной нападения задержанный называет неприязнь к женщине.