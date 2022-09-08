Судье Шпаковского района Ставрополья Евгению Гладских предъявлено обвинение в мошенничестве

Судье Шпаковского района Ставрополья Евгению Гладских было предъявлено обвинение в мошенничестве после попытки получить взятку в размере 4 млн рублей. По версии следствия, мужчина путем обмана – предлагая помощь с уменьшением срока подсудимого – потребовал взятку в размере 4 млн рублей.

Довести дело до конца не получилось: сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали судью за преступным занятием. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции, чтобы изменить регион вынесения приговора.

Также в мошенничестве обвиняется 30-летний житель Михайловска, который взял у женщины 500 тысяч рублей, обещая помочь с ремонтом и продажей автомобиля. Однако после получения полумиллиона рублей он пропал. Сейчас он задержан, а материалы уголовного дела направлены в суд.