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Общество9 сентября 2022 10:04

В Ставрополе с 15 по 20 сентября перекроют несколько улиц из-за фестиваля «На Высоте»

Администрация города просит заранее выбирать маршрут
Данил Юрков

Когда и какие улицы будут перекрыты

– С 8:00 15 сентября до 23:59 20 сентября будут частично перекрыты Михаила Морозова, Маршала Жукова, Суворова, Зоотехнический.

– С 17:00 до 23:59 ежедневно 15, 16 и 19 сентября а также с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.59 18 сентября частично закроют Артема, Дзержинского, Октябрьской Революции, К. Маркса, Советской, Булкина, Кавалерийской.

– Во время проведения дня города, 17 сентября, движение перекроют с 7:00 до 23:59 на Артема, Михаила Морозова, Дзержинского, Октябрьской Революции, К. Маркса, Советской, Булкина, Кавалерийской, Российскому, Ивана Щипакина, генерала Маргелова.

Водителей просят заранее подготавливать маршрут, чтобы объехать перекрытые участки дороги.

Также напомним, что ко Дню города Ставрополя на остановках появятся 680 посвященных празднику плакатов, из них 150 посвящены фестивалю «На Высоте». Также в краевой столице обустроят 8 новых остановок.