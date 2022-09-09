Изображение Пятигорска может появиться на 500-рублевой купюре

Достопримечательности и важные объекты Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа могут появиться на купюре достоинством 500 рублей. Об этом сообщает Центробанк.

Уже состоялось первое заседание, на котором эксперты обсудили возможные варианты. В состав группы вошли различные специалисты: историки, экономисты и культурологи. До конца сентября они подготовят список достопримечательностей Пятигорска и СКФО, изображения которых могут украсить 500-рублевую банкноту.

Все варианты будут представлены до конца сентября 2022 года. Окончательное решение примет совет директоров ЦБ.

Ранее сообщалось, что в туалете школы в Пятигорске установили муляж камеры наблюдения.