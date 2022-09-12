Ставропольского участкового подозревают в уничтожении 72 административных дел

Как стало известно «КП-Ставрополь» от осведомленного источника в правоохранительных органах, работающий инспектором в ГИАЗ ОМВД РФ «Грачевский» лейтенант перед переходом на новую должность в краевой столице решил сжечь 72 административных дела, которыми он занимался. Следствие считает, что лейтенант решил совершить поступок для того, чтобы избавиться от своих многочисленных ошибок.

— По данному факту проведена проверка, по результатам которой принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Напомним, что ранее сообщалось о потопе в отделе полиции, из-за которого были уничтожены дела. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Пишется, что полицейскому грозит уголовная статья за превышение полномочий, но официальных комментариев на это не поступало.