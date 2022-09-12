За неделю на Ставрополье остановили 147 пьяных водителей

Неделю с 5 по 11 сентября сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей. Всего от вождения отстранены 147 автомобилистов, 140 из которых прошли или отказались от прохождения теста на алкоголь. Они привлечены к административной ответственности.

—- Еще 17 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) за повторное нетрезвое вождение, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Говоря про самый «нетрезвый» день, отмечается, что в пятницу были пойманы 27 пьяных водителя. Также был пойман водитель, который два дня подряд садился за руль пьяный. Гражданин дважды отказался от прохождения освидетельствования. Ему грозит штраф общей суммой в 60 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 3 до 6 лет.