В Ставрополе после аварии загорелась машина

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По неустановленной причине, 10 сентября примерно в 23:00 на Старомарьевском шоссе водитель авто «Рено Логан» наехал на бордюр и врезался в ограждение. В результате автомобиль загорелся. Водитель и пассажир были доставлены в больницу, но спустя час от травм скончалась 47-летняя пассажирка иномарки.

— Автомобилем управлял 24-летний местный житель, который был трезв, за последние 2 года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе дважды за не остановку по требованию сотрудников ГИБДД, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Проводится проверка, чтобы выяснить точную причину аварии, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также уголовные дела возбуждены в отношении пьяных водителей, что сели за руль в состоянии опьянения повторно. Только за прошедшую неделю было задержано 147 нетрезвых водителей.