В Ставрополе за мат и поездку по тротуару оштрафовали водителя

Со слов свидетелей, автовладелец иномарки на улице 50 лет ВЛКСМ заехал через бордюр на тротуар. На жалобы пешеходов водитель ответил матом. На место приехал наряд ДПС, который отыскал 20-летнего жителя Нефтекумского округа и начал допрашивать нарушителя. В отношении мужчины составлен протокол за движение по тротуару.

— Водитель пытался оправдаться тем, что не заметил никакого тротуара, не увидел тротуарной плитки и не почувствовал, как переехал бордюрный камень, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

После нарушитель был доставлен в участок полиции, где на показании очевидцев был составлен протокол за мелкое хулиганство. В суде ему было назначено наказание. За поездку по тротуару водитель заплатит 2000 рублей, а за мат – 500 рублей.

Также напомним, что после аварии в Ставрополе загорелась машина. Водитель госпитализирован, пассажир погиб.