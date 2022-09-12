В Минеральных Водах грузовик снес опору ЛЭП

ДТП произошло в понедельник, 12 сентября, на улице 22 Партсъезда. Грузовой самосвал MAN повредил опору линии электропередач в Минеральных Водах.

Из-за технической неисправности у самосвала во время движения самопроизвольно поднялся кузов, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья. В результате была оборвана линия электропередачи и снесен столб.

В районе аварии образовалась пробка. Автоинспекторы организовали объезд места происшествия. Специалисты проводят восстановительные работы.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что за рулем грузовика находился 55-летний житель Георгиевского округа.