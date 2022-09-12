На Ставрополье президентскую выплату получили более 40 тысяч детей

В Ставропольском крае 41 тысяча детей получили президентскую выплату. Общий размер выплат составил 741 миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, ежемесячное пособие выплачивают нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет. Обратиться за льготой можно, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума.

Подать заявление можно на Госуслугах, в МФЦ или через Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что для населенных пунктов Ставрополья закупят три тысячи мусорных контейнеров.