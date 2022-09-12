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Общество12 сентября 2022 19:27

Житель Ставрополья заплатил 1,3 млн рублей за спиленные деревья

Суд вынес приговор за незаконную рубку лесных насаждений
Инна МОРОЗОВА

Шпаковский суд Ставропольского края вынес приговор местному жителю за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.

Как было установлено, с марта по апрель прошлого года мужчина спилил в лесополосе 12 деревьев: восемь ясеней и четыре дерева породы гледичия. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Суд приговорил ставропольца к двум годам лишения свободы условно. Также с него взыскали 1 млн 302 тыс. 846 рублей в счет возмещения материального ущерба, сообщает пресс-служба суда.