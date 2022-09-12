Житель Ставрополья заплатил 1,3 млн рублей за спиленные деревья

Шпаковский суд Ставропольского края вынес приговор местному жителю за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.

Как было установлено, с марта по апрель прошлого года мужчина спилил в лесополосе 12 деревьев: восемь ясеней и четыре дерева породы гледичия. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Суд приговорил ставропольца к двум годам лишения свободы условно. Также с него взыскали 1 млн 302 тыс. 846 рублей в счет возмещения материального ущерба, сообщает пресс-служба суда.