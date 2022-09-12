В Кисловодске начали строить многофункциональный культурный центр

В Кисловодске приступили к строительству многофункционального культурного центра на 1,2 тыс. мест. Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие СКФО». Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделят почти 4 млрд рублей.

Культурный центр возведут в центре Кисловодска, на проспекте Победы. Сейчас на этом участке расположены старые и ветхие здания, которые снесут до конца 2022 года, сообщает министерство строительства и архитектуры Ставропольского края. После этого начнется строительство нового здания.

Работы планируется завершить к 2025 году.