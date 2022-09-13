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Общество13 сентября 2022 7:51

В бархатный сезон на Ставрополье будут ходить дополнительные поезда

Кисловодск – одно из самых излюбленных мест для туристов
Данил Юрков

Даже осенью наплыв туристов в города-курорты не уменьшается. Как отметил мэр Кисловодска Евгений Моисеев, до города 30% туристов добираются именно поездом. Именно поэтому по железным дорогам пустят дополнительные поезда – чтобы людям было комфортно добираться до отдыха.

— Сентябрь и октябрь – время событийного туризма в Кисловодске, ждем большое количество посетителей, – дополнил глава города-курорта.

Количество рейсов на юг России увеличилось на 300 единиц. Вместе со Ставропольем туристы едут в Краснодарский край.

Также напомним, что в Кисловодске строят многофункциональный культурный центр за 4 млрд рублей. Его возведут в центре города-курорта – на проспекте Победы. Сейчас на месте строительства находятся старые здания, которые подлежат сносу.