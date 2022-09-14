На Ставрополье закладчик на глазах полиции смастерил два тайника с наркотиками

Фото: пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края

Полицейские в Буденновске заметили очень занятого человека, который копался в земле. Оказывается, прямо на глазах у правоохранителей 22-летний житель Минеральных вод мастерил тайники с наркотиками. Сотрудники отвлекли мужчину от дел.

— После изъятия закопанных свертков, при наркокурьере было обнаружено еще 26 закладок с марихуаной, планируемых к распространению бесконтактным способом, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Подозреваемый в сбыте наркотиков рассказал, что приобрел «товар» в интернет-магазине и решил распространить его, чтобы заработать. Однако за распространение наркотических веществ в значительном размере мужчине грозит до 11 лет тюрьмы.

Другой житель Ставрополья тоже рискует сесть на 11 лет в тюрьму. Только вот он совершил три уголовных преступления: покушение на убийство, незаконное хранение и перевозка оружия и повреждение чужого имущества.