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Общество15 сентября 2022 16:56

На Ставрополье прибыли первые участники фестиваля «На высоте»

Гости мероприятия – работающая молодежь из 60 регионов РФ, а также из ЛНР и ДНР
Инна МОРОЗОВА

В четверг, 15 сентября, в Ставрополе встретили первых участников Всероссийского патриотического фестиваля работающей молодежи «На высоте». Гости прибыли из Тамбовской и Курганской областей, Крыма, Севастополя, Карелии, Сахалина.

Всего ожидается более двух тысяч участников из 60 российских регионов, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Фестиваль откроется в Ставрополе 16 сентября. Как ранее сообщалось, откроют мероприятие певица из ДНР Наталья Качура и ставропольская группа «ПослеZавтра».