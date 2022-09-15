На Ставрополье прибыли первые участники фестиваля «На высоте»

В четверг, 15 сентября, в Ставрополе встретили первых участников Всероссийского патриотического фестиваля работающей молодежи «На высоте». Гости прибыли из Тамбовской и Курганской областей, Крыма, Севастополя, Карелии, Сахалина.

Всего ожидается более двух тысяч участников из 60 российских регионов, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Фестиваль откроется в Ставрополе 16 сентября. Как ранее сообщалось, откроют мероприятие певица из ДНР Наталья Качура и ставропольская группа «ПослеZавтра».