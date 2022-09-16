Кроме обещанных ранее взрывов в воздухе организаторы не стали ничего убирать из большого всероссийского фестиваля. Образовательная, культурная и развлекательная программа останется нетронутой. Сам ставропольский «На высоте» собрал больше 2000 участников со всей России, а также с ДНР и ЛНР.

— Главная цель фестиваля – это объединение молодых людей. И сегодня вся Россия объединилась вокруг нашей армии и курса, выбранного руководством страны. Среди нас - жители освобожденных территорий. На эти земли сейчас идут атаки, в отношении людей ведется террористическая деятельность, – написали организаторы в официальных соцсетях.

Также из-за фестиваля на высоте будут перекрыты некоторые улицы города. «КП-Ставрополь» показывает на карте, где и какие дороги будут перекрыты в городе Ставрополь. Ограничение коснется десятка улиц.