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Общество16 сентября 2022 13:07

Организаторы фестиваля «На высоте» решили отменить фейерверки на мероприятии

Причину отмены салюта в Ставрополе объяснили организаторы фестиваля «На высоте 2022»
Данил Юрков

Кроме обещанных ранее взрывов в воздухе организаторы не стали ничего убирать из большого всероссийского фестиваля. Образовательная, культурная и развлекательная программа останется нетронутой. Сам ставропольский «На высоте» собрал больше 2000 участников со всей России, а также с ДНР и ЛНР.

— Главная цель фестиваля – это объединение молодых людей. И сегодня вся Россия объединилась вокруг нашей армии и курса, выбранного руководством страны. Среди нас - жители освобожденных территорий. На эти земли сейчас идут атаки, в отношении людей ведется террористическая деятельность, – написали организаторы в официальных соцсетях.

Также из-за фестиваля на высоте будут перекрыты некоторые улицы города. «КП-Ставрополь» показывает на карте, где и какие дороги будут перекрыты в городе Ставрополь. Ограничение коснется десятка улиц.