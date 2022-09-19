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Происшествия19 сентября 2022 9:27

Бывший правоохранитель и местный житель два года незаконно вырубали леса на Ставрополье

Ущерб природе оценили в 45 млн рублей
Данил Юрков

С апреля 2015 по март 2017 злоумышленники незаконно вырубали леса в лесополосах. Эти места были предусмотрены для расширения гидротехнических сооружений, но мужчины решили воспользоваться ими по своему. Незаконная вырубка лесов была прекращена, хотя сильный ущерб природе все же был нанесен. Ущерб суммой более 45 млн рублей злоумышленники не возместили.

— Прокурор предъявил в суд исковое заявление с требованием взыскать с осужденных денежные средства в размере более 45 млн рублей в доход Российской Федерации, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Исковые требования были удовлетворены судом, однако решение взыскать средства в силу не вступило.

Пока одни вырубают деревья, другие выращивают кусты растений. Так, житель Ставрополя на своей даче сделал двухэтажную ферму. Правда, культивировалась там марихуана, за что мужчину и задержали. В отношении мужчины заведены два уголовных дела.