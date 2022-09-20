Волонтеры со всей России приехали на Северный Кавказ для обучения инклюзивным проектам

Образовательная часть программы будет чередоваться с тренингами и деловыми играми. Фото: ncfu.ru

В Пятигорске открылась общероссийская студенческая смена по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму. Данное мероприятие впервые организовано для учащихся вузов России.

Инициатором мероприятия стал совет по делам инвалидов при Минобрнауки. Организаторами стали Северо-Кавказский федеральный университет и Южный федеральный университет.

Столицу СКФО посетили более сотни студентов из 62 вузов 39 российских субъектов. Фото: ncfu.ru

Столицу СКФО посетили более сотни студентов из 62 вузов 39 российских субъектов. Кроме того, приехали около 50 руководителей и сотрудников ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ).

По статистическим данным, от общего числа студентов менее одного процента составляют студенты с инвалидностью. Главными задачами руководства высших учебных заведений являются не только создание архитектурной доступности зданий, но и подготовка специальных технических средств, которые позволяют осваивать образовательную программу, а также формирование системы психологической адаптации и социализации.

По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, на данный момент инклюзивное высшее образование находится на стадии активного развития. Он привел в пример РУМЦ и сказал, что партнерская сеть в Северо-Кавказском федеральном округе состоит из 28 вузов. Число студентов с инвалидностью увеличилось вдвое за пять лет, что говорит о доступности и комфорте образовательных условий.

Инициатором мероприятия стал совет по делам инвалидов при Минобрнауки. Фото: ncfu.ru

Свое приветствие участникам передали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, министр труда Ставропольского края Елена Мамонтова и другие.

Следует отметить, что мероприятие посетили и делегаты Донецкой и Луганской народных республик. За пять дней организаторы готовы отработать навыки и создать авангард инклюзивного волонтерского корпуса из числа российских студентов. Активисты смогут сформировать волонтерские центры в вузах и выполнить собственные инклюзивные соцпроекты. В свою очередь исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова сказала, что доступность, добровольчество и инклюзия представляют собой те ключевые направления развития общества, выполнение которых устанавливает уровень его зрелости.

Программа мероприятия включает в себя проведение лекций, разработку и презентацию студентами своих проектов для последующих инициатив. Образовательная часть программы будет чередоваться с тренингами и деловыми играми.

За пять дней организаторы готовы отработать навыки и создать авангард инклюзивного волонтерского корпуса из числа российских студентов. Фото: ncfu.ru

Участница общероссийской смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму Анфиса Попова отметила, что вовлечение людей из разных сфер деятельности в инклюзивное волонтерство способно запустить механизм познания проблем людей-инвалидов. Инклюзивное волонтерство является первым и важным этапом в становлении мира, в котором все находятся на равных.

Программа сформирована таким образом, чтобы отработать навыки социального проектирования, повышение предпринимательских компетенций, минимизацию барьеров и выстраивание взаимопонимания людей с ОВЗ. Кроме того, волонтеры планируют провести экспертизу доступности туристических объектов Пятигорска и Кисловодска для инвалидов.