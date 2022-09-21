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Происшествия21 сентября 2022 14:42

В Ставрополе на улице Пирогова ликвидировали пожар на 7 квадратных метров

Пожар локализовали за 20 минут
Данил Юрков

Сегодня, 21 сентября, 14:37 пришла информация о возгорании на улице Пирогова в городе Ставрополе, пожарные выдвинулись тушить возгорание. В офисном здание что-то загорелось, и огонь начал распространяться. О причинах возгорания не сообщается.

— Эвакуация не проводилась. локализация 14:58. Общая площадь возгорания 7 квадратный метров. В 15:45 ликвидация открытого горения, 16:00 полная ликвидация, – пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Известно, что в здании находятся ряд организаций, которые могли пострадать, если бы огонь продолжил распространяться.

МЧС объявляли не только о пожаре, но и о штормовом предупреждение, которое действует с 21 по 23 сентября 2022 года. Низины может затопить, дренажные системы перестать работать или сбиться, линии электропередачи могут оторваться, дождевые стоки – забиться. Людей просят быть аккуратными на улице.