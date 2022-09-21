На Ставрополье мужчина признан виновным в совершении преступлений в отношении детей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставропольского края 41-летнего мужчину обвинили в совершении особо тяжких преступлении в отношении несовершеннолетних. Доказательства вины, предоставленные следкомом, оказались достаточными для вынесения приговора.

— Он признан виновным в совершении пяти преступлений. Следствием и судом установлено, что с октября 2018 года осужденный, пользуясь отсутствием дома супруги, насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней падчерицы. С сентября 2021 года мужчина начал насиловать и младшую дочь своей супруги, которой на тот момент исполнилось 10 лет, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Девочки молчали три года из-за страха, так как отчим запугивал их. Однако младшая девочка поделилась со своей подругой своей проблемой, а подруга в свою очередь передала матери потерпевших, которая сразу же обратилась в полицию. Решением суда мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.