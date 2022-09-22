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Общество22 сентября 2022 6:12

Ставрополье на 91% готово к отопительному сезону

Полная подготовка должна быть закончена до 15 ноября
Данил Юрков

На сегодняшний день, 22 сентября, Ставрополье на 91% подготовилось к отопительному сезону: 854 котельных готовы греть, 1,3 тысячи километров сетей теплоснабжения доставляет тепло в почти 11 тысяч многоэтажек.

— Ведем постоянный мониторинг работоспособности системы ЖКХ с учетом введенных против России незаконных санкций. Все поставки оборудования сейчас идут штатно, рисков здесь не видим, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Подача тепла в дома может начаться и раньше, если «зима решит постучаться в наши двери раньше». Губернатор попросил глав городов следить за обращениями граждан, чтобы в случае необходимости начать отопительный сезон раньше. Особенно отмечаются больницы, садики и школы – в них, если похолодает, надо включать обогрев в первую очередь.