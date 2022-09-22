В Ставрополе увеличили количество ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня, как отмечается, выгодны не только продавцам, но и покупателям, так товары продаются без наценок. Именно поэтому в Ставрополе 24 и 25 сентября гостей и жителей города ждут на пяти точках, где будут продавать ставропольскую продукцию.

— Мы сдерживаем рост цен на продукты питания и обеспечиваем население качественными товарами, – пишет в своих официальных соцсетях мэр города Иван Ульянченко.

В Субботу людей ждут на улице Лазо, 127, Куйбышева, 48, Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. В воскресенье для покупателей откроется точка на улице Серова, 466.

Также напомним, что 24 сентября в Ставрополе пройдет городская ярмарка недвижимости. Мероприятие будет проходить на Александровской площади и найти, чем себя занять, смогут и взрослые, и дети. Прийти могут все желающие.