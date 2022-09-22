На Ставрополье разыскивают виновника ДТП с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 22 сентября, примерно в 8 утра на 41 км автодороги «Александровское - Новоселицкое - Буденновск» автомобиль ВАЗ-2114 спровоцировал ДТП, в результате которого движущаяся впереди легковушка «Чери» улетела в кювет и перевернулась.

Водитель скрылся с места происшествия и не помог троим пострадавшим от его опасной езды. В больницу доставили 58-летнего водителя «Чери», а также 34-летнюю и 6-летнего пассажиров. По факту ДТП проводятся розыскные мероприятия. У ВАЗа оторвало передний бампер и подкрылок, повреждения есть и на капоте. Водителю грозит лишение прав и административный арест.

— Владеющим какой-либо информацией о личности водителя, о его местонахождении и автомобиля, Госавтоинспекция региона просит обратиться по телефону +78654821302, либо 102 и 112, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.