Женщина на Ставрополье подозревается в убийстве сожителя

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, 18 сентября 2022 года подозреваемая вместе с сожителем распивали алкоголь в съемном жилье в городе Ипатово Ипатовского округа Ставропольского края. На почве ревности у распивающих возникла ссора, в ходе которой 43-летняя женщина, жительница московской области, схватила нож и нанесла удар в грудь потерпевшего. В результате 39-летний мужчина от травм скончался на месте.

— Следователем СК России подозреваемая задержана. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Женщину задержали 20 сентября. По статье за убийство предусматривается ответственность в виде 15 лет заключения. Такой срок грозит женщине на данный момент.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, чтобы собрать доказательственную базу. Сейчас прокуратура Ипатовского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.