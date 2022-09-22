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Происшествия22 сентября 2022 9:19

Женщина на Ставрополье подозревается в убийстве сожителя

В отношении 43-летней жительницы московской области возбуждено уголовное дело
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, 18 сентября 2022 года подозреваемая вместе с сожителем распивали алкоголь в съемном жилье в городе Ипатово Ипатовского округа Ставропольского края. На почве ревности у распивающих возникла ссора, в ходе которой 43-летняя женщина, жительница московской области, схватила нож и нанесла удар в грудь потерпевшего. В результате 39-летний мужчина от травм скончался на месте.

— Следователем СК России подозреваемая задержана. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Женщину задержали 20 сентября. По статье за убийство предусматривается ответственность в виде 15 лет заключения. Такой срок грозит женщине на данный момент.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, чтобы собрать доказательственную базу. Сейчас прокуратура Ипатовского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.