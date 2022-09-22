Мужчина на Ставрополье задержан после попытки слить 160 литров топлива из асфальтоукладчика

В Нефтекумском округе Ставропольского края сотрудники ДПС патрулировали окрестность и заметили мужчину возле асфальтоукладчика. Человек начал быстро собираться, сел в машину и попытался уехать. Но правоохранители его остановили. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После 22-летний местный житель признался в том, что пытался слить дизельное топливо из асфальтоукладчика. Для преступления были приготовлены пластиковые канистры – их, резиновый шланг и машину изъяли у мужчины. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Также жительницу Нефтекумского округа пытались оправдать по уголовному делу за 47 эпизодов мошенничества. Правда, пятый кассационный суд не удовлетворил жалобы защиты. Женщину приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.