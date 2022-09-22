У ставропольца изъяли 51 пакетик синтетических наркотиков

Жителя Ставрополя остановили на улице, так как полицейские посчитали, что он пьян. От теста на алкоголь мужчина отказался, и тогда его доставили в участок, где при досмотре у него в карманах нашли 51 пакетик с порошком. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза показала, что в пакетиках находится примерно 23 грамма синтетического наркотика. По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Также на него составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования.

Также уголовное дело завели на жителя Ставрополья, который пытался слить дизельное топливо из асфальтоукладчика. Для преступления использовались пластмассовые канистры и резиновая трубка. Вместе с машиной мужчины весь инструментарий изъяли. Всего он слил 160 литров горючего. Мужчина обвиняется в покушении на кражу.