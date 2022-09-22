На Ставрополье выявили нарушение в исполнении требований антикоррупционного законодательства

Установлено, что в Степановском округе Ставропольского края за должностным лицом администрации заметили нарушение требований федерального законодательства: не выполнена обязанность по «представлению достоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

— Так, прокуратурой района выявлен факт конфликта интересов, выразившийся в наличии в собственности у муниципального служащего акций коммерческой организации, заключение контрактов с которой входило в должностные обязанности муниципального служащего, – пишет ведомство.

Нарушение надо было исправлять, а провинившегося наказать. Поэтому прокуратура внесла в адрес главы администрации округа представление об устранении обнаруженных нарушений. Должностное лицо, виновное в нарушении, привлекли к дисциплинарной ответственности.