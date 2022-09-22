Водитель-бесправник на Ставрополье столкнулся с машиной и заехал на газон

Накануне ночью в городе Кисловодске Ставропольского края на проспекте Победы водитель ВАЗ-2107 врезался в едущий навстречу «Ларгус», после чего по инерции заехал на газон и сбил дорожный знак. Остановился он только на тротуаре, но пострадавших в аварии нет. Очевидцы ДТП сообщили инспекторам, что водитель «Семерки» забежал в переулок.

— Сотрудники разыскали водителя. Им оказался 18-летний местный житель, который не имеет водительского удостоверения. Юноша признался, что употребил спиртное и взял автомобиль у приятеля прокатиться. Не имея водительских навыков, он не справился с управлением и допустил ДТП, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

От прохождения теста на алкоголь парень отказался. В отношении него составлены протоколы за отказ от освидетельствования и за оставление водителем места ДТП. Молодому человеку грозит административный арест на 30 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей. А также ему предстоит возместить весь ущерб, причиненный в аварии.