Ставропольские акробаты заработали 6 медалей на Всероссийском соревновании

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Более 360 спортсменов из 26 регионов сражались за медали на Всероссийском соревновании «Надежды России-3» по прыжкам на батуте. Пресс-служба администрации города Ставрополя хвалит ставропольцев и рассказывает об их успехаха:

— Ребята показали прекрасные результаты в дисциплине «акробатическая дорожка» и завоевали 6 наград, 3 из которых – «золотые». Поздравляем ставропольских акробатов и их тренеров Василия, Светлану и Владислава Скакунов с отличными результатами и желаем новых побед! Эти соревнования являются рейтинговыми для попадания в сборную команду России на 2023 год, – пишет ведомство.

Пока ставропольские спортсмены зарабатывают медали, жителям Ставрополя 26 сентября стоит заранее продумать маршрут в объезд перекрытому участку дороги. Ограничения будут введены из-за Крестного хода на трех участках и будет действовать с 16:00 по 18:00.