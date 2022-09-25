Ставропольский совет многоэтажного дома победил на всероссийском конкурсе

Целых 82 региона страны подавались на 6 номинаций на всероссийском конкурсе многоэтажных домов, однако совет МКД из Ставрополя, что находится на улице 50 лет ВЛКСМ, 39/1 занял третье место в номинации «Лучшая практика работы совета МКД».

— Победа лишний раз доказывает, что в Ставрополе живут социально активные, неравнодушные, заинтересованные в поддержании уюта и порядка люди. Эта высокая оценка работы совета многоквартирного дома – признание большого вклада в развитие местного самоуправления, – говорит мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

После конкурса собрали список лучших многоквартирных домов, чтобы показывать их людям. Так планируется улучшить работу советов МДК.

Также ставропольские акробаты взяли 6 медалей на всероссийском конкурсе по прыжкам на батуте, при этом 3 из них – золотые. Ставропольские спортсмены сражались за свои награды среди 360 спортсменов из 26 регионов страны.