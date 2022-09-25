Из Ставрополя 25 сентября отправили вторую группу мобилизованных бойцов

Из Ставрополя 25 сентября на спецподготовку выехала еще одна партия мобилизованных бойцов. После прохождения подготовки они отправятся на специальную военную операцию.

Бойцов провожали сотни людей. К военкомату приехали автобусы, в них заходили мужчины с сумками и документами. Их пришли проводить и поддержать сотни людей, а в соцсетях солдат всячески поддерживают и желают вернуться живыми.

А пока проходит частичная мобилизация, мошенники нашли новый способ обманывать людей на деньги. Так, они представляются военными или полицейскими и говорят, что человек попал в список призывников. За деньги злоумышленники предлагают вычеркнуть призывника из списка, только вот после перевода средств ничего не происходит, так как цель мошенников – это просто забрать деньги. Людей предупреждают об опасности и просят не переводить деньги злоумышленникам.