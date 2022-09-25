В Невинномысске из-за прорыва канализации обрушился кусок земли

Сегодня, 25 сентября, в городе Невинномысске Ставропольского края в многоквартирном доме по адресу улица Линейная, 1/9 прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. На место приехала аварийная бригада для устранения причины аварии. Об инциденте рассказал Михаил Миненков, мэр Невинномысска.

— Сейчас специалисты устанавливают насосы для принудительной откачки канализационных стоков. При необходимости будут проводиться прочистка и промывка коллекторов, – пишет глава города.

Происшествие вскоре уберут и проблем с канализацией и землей возле дома не будет. Службы оперативно пытаются справиться с аварией в трубе. Жителей просят не беспокоиться.

Другой многоквартирный дом, а конкретнее – совет жильцов, заняли третье место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая практика работы совета МКД». Лучшие практики собирают в список, чтобы выложить в интернет и показывать людям, как можно работать советом многоквартирного дома.