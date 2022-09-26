Первых 40 жителей Невинномысска отправили на спецоперацию

Фото: соцсети Михаила Миненкова

В рамках частичной мобилизации первые 40 жителей Невинномысска и Кочубеевского района отправились на подготовку, где проведут не менее 10 дней, а после отправятся на специальную военную операцию. Михаил Миненков, мэр Невинномысска, выложил видео, в котором провожают солдат.

На видео мужчины отреагировали громким «Так точно» на приказ военкома вернуться всем крепкими и здоровыми и держаться всем вместе, «как один кулак». Солдаты находятся в приподнятом настроении, ни о чем не жалеют и готовы отправиться на защиту родины. Один из резервистов, как оказалось, отправляется добровольцем уже в третью командировку на Украину: он считает, что это его долг – защищать родину и семью.

Солдат пришли проводить сотни людей, которые верят в победу. Также 25 сентября из Ставрополя отправили вторую группу резервистов. После прохождения подготовки они так же, как и соотечественники из Невинномысска, отправятся на специальную военную операцию.