Депутат Виктор Лозовой просит военного комиссара Ставрополья мобилизовать его

Виктор Лозовой. Фото: dumask.ru

Депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой опубликовал письмо военному комиссару региона с просьбой призвать его на службу по контракту. Эту информацию корреспонденту "КП-Ставрополь" подтвердил представитель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председателем которого является Лозовой.

Из текста письма следует, что депутат участвовал в боевых действиях на афганской границе, в армяно-азербайджанском конфликте и чеченских событиях. Кроме того, Лозовой уверяет, что "в совершенстве владеет стрелковым и групповым оружием".

Письмо Лозового военному комиссару Ставропольского края Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я как истинный коммунист считаю своим долгом добровольно подать рапорт о призыве на воинскую службу, встать плечом к плечу с нашими товарищами на защиту рубежей Отчизны. Во все времена компартия комсомол воспитывали истинных патриотов. И сейчас наши молодые товарищи сражаются, не жалея жизней своих за свободу и независимость, как и наши предки боролись с коричневой чумой фашизма, - написал Лозовой.

Отметим, что сейчас Лозовому 62 года. В его биографии на сайте Краевой Думы сказано, что он 15 лет - с 1987 по 2002 - работал в пограничных войсках КГБ СССР и пограничной службе ФСБ РФ. Вышел на пенсию в звании подполковника.