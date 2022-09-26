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Общество26 сентября 2022 16:08

В станице Зольской Ставрополья модернизируют систему водоснабжения

Это произойдет в 2023 году
Инна МОРОЗОВА

В станице Зольской Кировского округа модернизируют систему водоснабжения в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По поручению губернатора Владимира Владимирова в министерстве готовят проектно-сметную документацию на строительство комплекса объектов водоснабжения: артезианских скважин, резервуаров-накопителей и станций очистки воды.

По словам главы министерства ЖКХ края Александра Рябикина, из краевого бюджета на эти цели выделили 2,4 млн рублей. Стоимость монтажно-строительных работ составит 80 млн рублей.