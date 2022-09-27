Ставропольские власти доэкипируют мобилизованных солдат на 120 млн рублей

В краевом правительстве Ставрополья 27 сентября прошло совещание. Основной повесткой стал вопрос о частичной мобилизации. Власти заявили, что готовы выделить 120 млн рублей из местного бюджета на экипировку солдат, призванных в регионе в ряды ВС РФ для участия в специальной военной операции на Украине.

— Спасибо за работу и неравнодушие главам муниципалитетов, которые оказывают помощь нашим ребятам. Мы обязательно продолжим их поддерживать, – сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что предприятия, сотрудники которых попали под частичную мобилизацию, тоже могут рассчитывать на поддержку.

Частичная мобилизация, как отметил губернатор, идет строго по указу президента. Но что идет по краевой программе – так это дополнительные краевые единоразовые выплаты в размере 50 тысяч рублей для мобилизованных ставропольцев. Глава региона утверждает, что помощь на этом не закончится.