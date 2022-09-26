Стало известно, сколько платят за мобилизацию в Ставропольском крае: губернатор Ставропольского края поручил предусмотреть краевую – то есть сверху федеральной – единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей. Скоро будет разработан региональный нормативный акт, который должны будут утвердить. После него мобилизованным дадут выплаты.

— Продолжим заботиться о наших бойцах и после направления в воинские части. Для этого налаживаем сейчас диалог с командованием. И помощь этим не ограничится, – написал глава региона в своих официальных соцсетях.

Также губернатор напомним о том, чтобы главы городов помогали семьям призывникам в бытовых и всех остальных вопросах. Напомним, что из Ставрополя выехала вторая группа мобилизованных солдат – их провожали сотни людей Из Невинномысска также отправили 40 призывников. Сперва солдаты пройдут подготовку, а после отправятся на специальную военную операцию.