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Общество26 сентября 2022 6:56

В Ставрополе сотни людей проводили призывников

Солдаты отправились на военную подготовку
Данил Юрков

На улице Лермонтова в Ставрополе к военкомату приехали автобусы, в них начали заходить призывники, которых пришли проводить сотни людей, знакомых и близких. Несколько машин с полицейскими стояли рядом и наблюдали, чтобы не произошло какое-либо происшествие.

Двери автобусов закрылись, машины поехали в сторону военного полигона, чтобы подготовить солдат к боевым действиям. В социальных сетях люди всячески поддерживают мужчин и желают им вернуться живыми, здоровыми и с победой.

Частично мобилизуют мужчин со всего Ставрополья. Из краевой столицы 25 сентября выдвинулась вторая группа мобилизованных солдат, а в Невинномысске первые 40 жителей едут на спецподготовку. На кадрах из Невинномысска мужчины находятся в приподнятом настроении и готовы защищать родину.