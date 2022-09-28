Строительство школы на 440 мест завершают в селе на Ставрополье

В селе Кочубеевском Ставропольского края подходит к концу строительство школы на 440 мест. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В новом здании есть спортивный и гимнастический залы, медпункт и просторная столовая, способная вместить 200 человек. Также оборудованы актовый зал на 240 мест, библиотека и читальный зал.

На территории школы появится стадион и площадки для занятий спортом.

Отмечается, что деньги на строительство были выделены из федерального и краевого бюджетов. Всего было потрачено 380 млн рублей.